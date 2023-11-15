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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن قصف تجمعا لقوات إسرائيلية جنوب غزة

صدى البلد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري في حركة حماس، أنها قصفت تجمعا لقوات إسرائيلية في محور جنوب مدينة غزة.

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة وناقلة جند إسرائيلية ورشق تل أبيب بالصواريخ

وقال مدير المستشفيات في غزة ، إن مجمع الشفاء الطبي تعرض لـ 8 انتهاكات إسرائيلية جسيمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف مدير المستشفيات في غزة قائلا:" الجيش الإسرائيلي قام بانتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء".

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، خبراء: إجلاء الأطفال وغيرهم من أكبر مستشفى في غزة سيكون عملية محفوفة بالمخاطر.

ووفقا للتقرير، في الوقت الذي اقترحت فيه السلطات الفلسطينية، الثلاثاء، إخلاء أكبر مستشفى في غزة تحت الإشراف، حذر الخبراء من أن نقل الأطفال والمرضى الضعفاء، اقتراح محفوف بالمخاطر حتى في أفضل الظروف.

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