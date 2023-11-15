لجان ضبط الأسعار تواصل حملات التفتيش على المحال التجارية في أسواق سفاجا

تواصل لجان ضبط الأسعار بمدينة سفاجا المرور على المحال التجارية في الأسواق المختلفة، للتأكد من إعلان أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، وكذلك توافر السلع بكميات وأصناف تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إن لجنة ضبط الأسعار تواصل المرور على المحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين

وأضاف رئيس المدينة أن الهدف هو ضبط الأسعار والتأكيد على المحالّ التجارية المختلفة بوضع وإعلان تسعيره للسلع المختلفة، بجانب التفتيش بالمخازن الخاصة بالمحالّ لضمان توافر السلع؛ تسهيلا على المواطنين وحماية للمستهلك من الغش التجاري، علاوة على فحص تاريخ صلاحية السلع، مشيرا إلى التزام التجار بإعلان الأسعار، وفي حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة بالكامل.

وأكد شعبان أن الأسواق تتوافر فيها كميات كافية من المنتجات والسلع الغذائية وكذلك أسواق الخضروات والفاكهة، مع وجود سعي دائم لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتحرك الفوري حال ورود أي بلاغات أو شكاوى.