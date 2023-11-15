بورصة قطر ترتفع بنسبة 1.62 %

أغلق مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، مرتفعاً بنسبة 1.62 % ، بواقع 162.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10178.90 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تم خلال جلسة اليوم، تداول 251 مليونا و434 ألفا و603 أسهم، بقيمة 656 مليونا و785 ألفا و570.513 ريالا قطريًا، نتيجة تنفيذ 22171 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.