عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة قطر ترتفع بنسبة 1.62 %

صدى البلد

أغلق مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، مرتفعاً بنسبة 1.62 % ، بواقع 162.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10178.90 نقطة.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تم خلال جلسة اليوم، تداول 251 مليونا و434 ألفا و603 أسهم، بقيمة 656 مليونا و785 ألفا و570.513 ريالا قطريًا، نتيجة تنفيذ 22171 صفقة في جميع القطاعات.
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

85 جنيها ..استعيد كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نص ساعة

مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: اشتباكات عنيفة شمال القطاع .. وحصار مستشفيات

فيتوريا يكشف استعداداته لمباراة جيبوتي

دعوات لوقف إطلاق النار.. انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لـ إسرائيل

الأمم المتحدة : الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ للفلسطينيين

بعد طلاقها .. رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ