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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

صدى البلد

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 165.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11022.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 182 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات: بحر العرب، والدوائية، والمنجم، والكثيري، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وأنابيب، والحفر العربية، وأمريكانا، ورتال الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.94%.


فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 332.52 نقطة، ليقفل عند مستوى 23129.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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