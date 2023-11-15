رئيس جامعة العريش: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء|شاهد

أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، دعمه الكامل ومنتسبي الجامعة، للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال مسيرة التنمية والعطاء على أرض مصر الغالية.

مستقبل أفضل:

وقال الدمرداش، في كلمته أثناء انعقاد المؤتمر الجماهيري لتأييد الرئيس السيسي أن هناك تحديدات كبيرة تواجهنا ، ومستقبل افضل ينتظر سيناء ، وهو ما يحتاج إلى تكاتفنا ومساندتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أنقذ الوطن فى فترة من أصعب الفترات .



وأوضح أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خير دليل على انحياز الشعب له خاصة فى ملفات الطرق والكباري والإسكان والزراعة ومياه الشرب ، ومشروعات التعليم العالي والبحث العلمي المتعددة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكن من إنقاذ البلاد وعبر بمصرنا الحبيبة فى فترة كانت الأصعب والأشد فى تاريخ الوطن.