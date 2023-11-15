دراسة علمية تكشف إمكانية وصول أشكال من الحياة في الفضاء إلى الأرض

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن دراسة علمية جديدة أجراها علماء روس وأمريكان أثبتت إمكانية ظهور حياة عضوية في الفضاء .

وأوضح التقرير أن الدراسة تشير إلى إمكانية ظهور أشكال من الحياة العضوية في الفضاء ووصلت مع النيازك إلى الأرض وخلقت الظروف الملائمة لتطور الحياة .

وتابع التقرير أن الفريق العلمي في جامعة سمارا الروسية أكد ذلك بطرق علمية وتجريبية حيث اقترح علماء الفيزياء الفلكية أن أشكال الحياة المبكرة يجب أن تحتوي على جزيئات حيوية على شكل أحماض أمينية .

واكمل التقرير أن العلماء يعتقدون أن الخلايا القديمة كان من الممكن أن تنقل الأيونات بمساعدة عوامل نشأت في الفضاء في الجليد بين النجوم.

ولفت التقرير إلى ان أحد مؤلفي الدراسة العلمية في الجامعة الروسية أكد أهمية البحث لأنه لأول مرة يتم العثور على عوامل مخلبية عضوية في الجليد بين النجوم خاصة أنها ضرورية لتكوين الخلايا الأولية .