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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من عمرو وردة بعد انباء فسخ تعاقده مع فاركو

صدى البلد

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات عمرو وردة نجم منتخب مصر السابق بعد فسخ عقده مع فاركو .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عمرو وردة: مافيش حد من لاعيبة المنتخب بيسأل عليا ، وده مش فارق معايا كفاية إن أهلي وخطيبتي بجواري ".

أكد عمرو وردة لاعب فاركو، أنه لم يفسخ عقده مع ناديه، مشيراً إلى أنه يعاني نفسياً ويحلم بالعودة إلى صفوف منتخب مصر.

وقال وردة باكياً في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "فسخ عقدي مع فاركو؟ هذا ما رأيته وسمعته، منذ المشكلة التي حدثت مع منتخب مصر، كان عمري صغير وكلنا كنا نخطئ، ومنذ هذه المشكلة الناس تنتقدني وتقول أنني انتقلت إلى 4 فرق".

وأضاف: "ما حدث في الرجاء هو أنني كنت في المستشفى، وكان لدي تعب نفسي، وأنهيت الأمور هناك مع الرجاء وكانوا أشخاص محترمين وعدت لبلدي مصر".

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