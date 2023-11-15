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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر حاشد للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام لدعم الرئيس السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أطلقت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مؤتمراً عمالياً حاشداً اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس، وعهد جديد لعمال مصر"، بهدف دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

والتقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام نائب رئيس اتحاد العمال وأعضاء النقابة، وذلك في مقر الاتحاد العام للعمال.

ورحب مجدي البدوي بالمستشار والحضور، مشيرا إلى أن النقابة تحرص على رفع الوعي لدى العمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا دعم النقابة للمرشح الرئاسي في مواقفه القوية، حيث أعلن عن تبرع النقابة بمبلغ مائة ألف جنيه سيتم توجيهها لمؤسسة حياة كريمة وذلك لدعم أشقائنا في قطاع غزة.

من جانبه، توجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بالشكر للنقابة على مبادرتها بالتبرع للأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي وجه بتبرع الحملة لأشقائنا في غزة لمؤسسات المجتمع المدني، معبراً عن سعادته بالروح الإيجابية للعمال، ودعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما ينحاز للعمال منذ توليه المسؤولية، كما يحرص على تطبيق الحد للأجور ومراجعته بصورة مستمرة وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية، أن المرشح وجه بسرعة الانتهاء من قانون العمل مع إجراء الحوار المجتمعي اللازم حوله للحصول على نصوص تتوازن بين مصالح الاطراف كافة، كما قاد المرشح حملة قومية لدعم وتشجيع العمل والعمال، فضلاً عن تشجيع الشباب على الاندماج في ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المرشح يولي اهتماماً كبيراً بالعمالة غير المنتظمة وتوفير سبل الدعم المستمر لهم، مؤكداً أن المرحلة القادمة هي مرحلة التصنيع والاعتماد على النفس.

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