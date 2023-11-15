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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف من إزالة 138 حالة تعد على إجمالي مساحة 4 أفدنة و16 قيراطا خلال الفترتين الصباحية والمسائية أمس بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

وذكرت المحافظة- في بيان، اليوم "الأربعاء" أن ذلك جاء خلال متابعة محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.


ووجه المحافظ بتنظيم حملات مكثفة؛ للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية والتصدي لأية محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، مؤكدا استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.

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