عضو مجلس النواب بالعريش: إنجازات الرئيس السيسي عديدة وليس لها حصر|شاهد

أكد النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب، أن هناك إنجازات عديدة للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي منها المشروعات القومية التي أقيمت على أرض شمال سيناء خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي، وأهمها الملف الأمني وحماية الحدود، و استعادة مصر مكانتها بين الأمم، وكذلك المشروعات التي تمثل البنية الأساسية للاستثمار على أرض سيناء ..

نجاح القائد:

وأضاف "بكير"، “كلها تمثل نجاح القائد في إدارة البلاد في أحلك الظروف.. لذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب وجود الرئيس السيسي لاستكمال باقي خطط التنمية والارتقاء بمستوى الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة”.



وأكد “فهو قائد حكيم.. قاد الوطن الى بر الامان ..نريد أن نحفظ مستقبل يحمل كل الخير رعاية البسطاء.. لذا فإن أبناء سيناء من على خط الدفاع الأول نؤكد تأييدنا للرئيس السيسي وأننا جميعا خلفك جنودا أوفياء حتي تتحقق التنمية والرخاء”.