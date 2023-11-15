الصحفيين تتوصل لحل لإنهاء عضويات الزمالك

أعلنت نقابة الصحفيين تم الاتفاق مع كابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، على دراسة إجراءات تسوية مشاكل الزملاء، الذين قاموا بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه، وشُطبت عضويتهم، أو تم إيقافها، أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأى سبب خلال السنوات الماضية.



واكدت فى بيان موجه للأعضاء "نرجو من الزملاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة، وتسليم المستندات والمعلومات التالية إلى مكتب النقيب:

- صورة من كارنيه النقابة. - صورة من كارنيه العضوية بالنادى.

- تسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية).

وذلك حتى يتسنى للنقابة تسوية مشاكل الزملاء".

