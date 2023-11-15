محافظة السويس: فوز 140 حاجًا وحاجة في قرعة الحج لعام 2024

أعلنت محافظة السويس فوز 140 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة بأقسام الأحياء الخمسة في قرعة الحج لعام 2024، وذلك بحضور المحافظ عبدالمجيد صقر.



وهنأ المحافظ - خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم /الأربعاء/ التي عقدت بالصالة المغطاة - الفائزين بالقرعة، متمنًيا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، متمنيا التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة، مطالبًا الفائزين الدعاء لمصر وشعبها بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء.



كما فاز 70 آخرون كاحتياطيين للفائزين في القرعة، وكان قد تقدم للحج هذا العام 532 من أبناء محافظة السويس .



يذكر أنه تم تحديد نسبة 3% لكبار السن ليتم اختيار أكبر المتقدمين سنًا بالتذكية بحيث تكون بداية السن للذكور والإناث من سن 25 عاما إلى أقل من 70 عامًا.