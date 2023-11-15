حاخامات إسرائيل: التوراة كتبت تفاصيل حرب غزة من آلاف السنين .. وانتظروا مفاجأة كبرى

دائما ما تسعى الحركة الصهيونية الى إيجاد كافة السبل التي تدفع اليهود حول العالم في دعم سياسات إسرائيل، حتى ولو كان ذلك عبر اختلاق الأمور، ويعد الربط الديني، أحد أهم الروابط التي تستخدمها تلك الحركة، حيث تعمل على توظيف الدين في خدمة أهدافهم السياسية، وهذا ما سعت إليه مقالات حاخام يهودي بصحيفة وللا العبرية.

ولإيجاد مبرر لتلك الحرب الشعواء، وما يتم بها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ادعى حاخام يهودي في تلك المقالات، أن تلك الحرب بتفاصيلها بشرت بها الكتب المقدسة لليهود من قبل، وعلى رأسها التوراة، وأن تلك البشارة تفيد بانتصار ساحق لليهود على أهل غزة، والفلسطينيين، بل وذهب هذا الحاخام إلى أن وصول السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم إسرائيل، تم ذكرها بكل تفاصيلها في ما كتب عن تلك الحرب بالكتب المقدسة.

الأمور الجارية كانت مكتوبة في التوراة

وبحسب ما تم نشره في الصحيفة العبرية، ادعى الحاخام شاي طحان، رئيس طائفة شعاري عزرا ورئيس بيت إرزي، أنه بالنظر عبر نفق الزمن والتعمق في مقاطع التوراة، نجد أن تلك الحرب في غزة مقدسة، وأن بها ما يثبت أن الأمور الجارية كانت مكتوبة بالفعل في ذلك الوقت، وعلى خلفية الحرب في غزة ومحاولة القضاء على حماس، يقول الحاخام شاي طحان، إن هذا أمر مقدس، ومن الضروري عدم التردد في الطريق، وتحقيق نصر ساحق، وبحسبه فإن التلعثم في وجه العدو يؤدي إلى الفشل.

وبما أن الحرب مذكورة من قبل في التوراة، فإنها تخبر اليهود من سينتصر في تلك الحرب الدينية، ويقول الحاخام شاي طحان في زاويته الأسبوعية بالصحيفة العبرية، أن التوراة ترصد تلك الحرب بتفاصيلها، وكل ما هو متوقع من اليهود في الحرب الحالية "السيوف الحديدية" وفي الحروب المقبلة التي ستحدث في العالم، وفي محاولة لترير ما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي من جرائم، ادعى الحاخام اليهودي، أن الفترة الحالية بتفاصيلها كتبت منذ آلاف السنين في التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية، وعلى الجنود تنفيذ إرادة الرب.

التوراة ذكرت سفن أمريكا في الحرب وتبشير بحرب مع إيران

وكتب الحاخام طحان في مقاله، أن ما يحدث في الواقع الحالي مطابق لما هو مكتوب في التوراة والتلمود والزوهر المقدس عن "نهاية الزمان"، وأنه على الجنود تنفيذ إرادة الرب في تلك المعركة، وأن النصر ينتظرهم لا محالة، وتلك بشرى من آلاف السنين، فالكتب المقدسة تفصل بشكل دقيقة ما يحدث في الحرب بين حماس والفلسطينيين ضد إسرائيل.

وادعى الحاخام الإسرائيلي أن هناك مفاجأة كبرى تنتظر العالم، وهي الحرب الكبرى المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وبالغ الحاخام في خياله ليقول، أن من مؤشرات تلك الحرب القادمة، هو وصول السفن الحربية الأمريكية للمنظمة، حيث هناك إشارة إلى السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقتنا في الكتب المقدسة وهو ما حدث بالفعل.

سفك الدماء مطلوب للعيش بسلام

فيما يشرح الحاخام بينتو في صحيفة وللا العبرية، تفاصيل الحرب ومتى تنتهي، في رسالة واضحة للداخل اليهودي، وقد أشار الحاخام الحاخام يوشيا بينتو في مقاله إلى الحرب في إسرائيل، وقال أن التوراة والكتب المقدسة الأخرى تخبرنا أن أيام "السيوف الحديدية"، ستكون معقدة، وأنها تشير إلى وجود الكثير من الألم، وبها عائلات ثكلى فقدت أحبائها، ومئات المختطفين والأسرى، وآلاف النازحين وهو ما حدث بالفعل

والمقزز الذي يروج له الحاخام، هو أنه يجب أن يكون هناك سفك دماء كثيرة، حتى تنتهي الحرب، وأن يعيش اليهود بهدوء وسلام دون حروب ودماء مرة أخرى، واستند الحاخام الإسرائيلي على قصة رواها الحاخام نحمان من بريسلاف في كتابه حكايات حكايات عن رجل عمل طوال حياته فقط في الملاط، وفي أحد الأيام تغيرت حياته بعد أن عثر على ألماسة ثمينة، وفي وقت لاحق من الحدث، سقطت الماسة في البحر، وكان اليأس على وشك أن يأتي، ولكن في لحظة القوة، تحول كل شيء نحو الأفضل، وهي القصة التي تفسر الواقع الحالي.