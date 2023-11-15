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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة: حريصون على إشراك شبابنا في الخارج داخل برامجنا المنفذة بمصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حرص الوزارة على إشراك شباب المصريين في الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب والرياضة مع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، حيث ناقشوا سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد .

وتم عقد الاجتماع - عقب إشهار الاتحاد من قبل وزارة الشباب والرياضة - حتى يتم التنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة فى جميع الفعاليات .

وأكد وزير الشباب حرص الوزارة على التعامل والاهتمام بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة ودائما الوزارة داعمة لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج.

وقال صبحي: نتعاون مع العديد من الوزارات، ومنها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي من خلال اتحاد الجامعات، كما لدينا العديد من التعاون والأنشطة المنفذة والمختلفة مع وزارة التربية والتعليم من خلال الانشطة الرياضية المتعددة لطلبة المدارس بمختلف الأعمار.

وأكد أن الوزارة تعمل على الدمج بين "شبابنا في الخارج والداخل، من خلال تسليط الضوء على النماذج المشرفة من شبابنا في الخارج كنماذج مشرفة ومثل أعلى للشباب داخل الوطن".

وأوضح وزير الشباب ضرورة وأهمية المشاركة الفعالة للشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة. 

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