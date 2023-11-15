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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

888 مليون دولار.. مانشستر سيتي يحقق إيرادات تاريخية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي عن إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار أميركي خلال موسم 2022-2023 الذي تُوّج فيه بثلاثية تاريخية، متفوّقًا بفارق كبير عن الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وأفاد بطل إنجلترا وأوروبا عن زيادة بلغت 124 مليون دولار في إيراداته السنوية لموسم 2022-2023، مقارنة بالعام السابق، لتتضاعف أرباحه إلى نحو 100 مليون دولار.

وأعلن يونايتد، الذي يعيش في ظل سيتي منذ عقد من الزمن، عن رقم قياسي لإيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ حوالي 807 ملايين دولار أميركي في أواخر أكتوبر.

وأصبح رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا ثاني ناد إنجليزي بعد يونايتد عام 1999 يحرزون ألقاب دوري الأبطال، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا في موسم واحد.

وحصل سيتي الذي تصدر القائمة الصادرة عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي لعام 2023 على إيرادات النقل التلفزيوني في العام حتى 30 يونيو التي بلغت حوالي 374 مليون دولار، والتي عززها نجاحه الأوروبي.

وارتفعت قيمة الأجور لدى النادي من حوالي 87 مليون دولار إلى 527 مليوناً، وحقق أرباحًا قاربت 152 مليوناً من صفقات تبادل اللاعبين.

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