بيان عاجل من حماس بشأن الاتفاق حول الهدنة في غزة

قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم إحراز أي تقدم جديد في الاتفاق حول الهدنة الإنسانية المقترحة في غزة، حسبما ذكرت قناة “الشرق” السعودية.

وأوضح القيادي في حماس، أن “إسرائيل ما زالت تعطل كل الجهود بشأن اتفاق حول الهدنة”.

وفي وقت سابق، زايدت إسرائيل على تحركات جارية لوقف إطلاق النار بوضعها شرطا أعلى من الذي وافقت عليه حركة حماس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر مطلعة إن إسرائيل طلبت الإفراج عن أكثر من 50 رهينة في غزة لإتمام صفقة.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة أن هناك مساعي جارية للإفراج عن أسرى مقابل هدنة إنسانية.