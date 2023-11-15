إعلام فلسطيني: قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مستشفى الشفاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غادرت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأوضحت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب الآن من مجمع مستشفى الشفاء، لكن حصاره مستمر من كافة الجهات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجّر قبة قسم الجراحة في المستشفى الشفاء، بعدما لم يعثر علي أي شيء داخل المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قوات الإحتلال تتخذ الكوادر الطبية والنازحين دروعا بشرية.

كما ذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال تتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء بحسب ماذكرت إذاعة الاقصي.

وقالت الصحة: كيف يمكن أن يكون هناك مركز للسيطرة والتحكم في مجمع الشفاء وهو مرصود بطائرات الاستطلاع ع مدار الساعة كما أنه لم يشهد أي مواجهة خلال اقتحام الاحتلال له ما يكشف زيف الرواية الأمريكية والإسرائيلية.