محافظ جنوب سيناء يكرم الموظفين الحاصلين على دورة "ديواني كفء"

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي أهمية العلم و التدريب الذي يعد أساس التقدم والارتقاء و نهضه الأمم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع موظفي المحافظة الحاصلين على دورة ديواني كفء بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ.

و اشار المحافظ الا ان تلك الدورات تؤدي الى ثقل الخبرات واكتساب مهارات جديده ومتنوعه واضاف المحافظ قائلا لقد طبقت هذا الامر على نفسى فبرغم الدراسات والدورات المتعددة التي حصلت عليها طوال حياتى المهنيه الى انه وإلى الان في نهم شديد للمزيد والمزيد من العلم والدليل على ذلك الاستعداد لمناقشة رساله الدكتوراة في التنميه في سيناء خلال الايام القادمة رغم حصولي على اعلى المناصب في الدولة.

و اشار المحافظ الى الاهتمام بغرس طلب العلم و منه من خلال الميدانيه ولقائه ابناءها طلاب المدارس وحرصه على ثقل مهاراتهم التي تؤدى إلي بناء شخصيه الطفل في كل لقاءاته معهم.

وفي نهايه اللقاء قام المحافظ بتكريم كافه الحاصلين على دورة ديواني كفء ومنحهم شهادات تقدير .

تكريم المشاركين

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