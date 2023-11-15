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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يسحق نظيره الياباني 0/3 فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

صدى البلد

فاز منتخب مصر البارالمبى للكرة الطائرة للرجال على نظيره اليابانى بثلاثة أشواط دون رد فى دور الثمانية لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية.

 تقام البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى  السبت المقبل ، وهي آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25/ 12 ، 25 /19 ، 25 /9، حيث سيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها ، وتمكن من حسم اللقاء ليواجه فى الدور قبل النهائى غد الفائز من مباراة المانيا والبرازيل التى تقام اليوم.

 كما فاز منتخب مصر للسيدات على منغوليا بثلاثة أشواط ، مقابل شوط واحد ، وفاز المنتخب البريطانى على نظيره الجزائرى 3/0 فى منافسات الرجال .

وقال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد إن منتخب مصر للرجال قدم مباراة قوية أمام نظيره اليابانى، وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية ممتازة ، وحسموا اللقاء من الشوط الأول، عندما فازوا  بفارق 13 نقطة، ليمتلكوا زمام الشوطين الثانى والثالث بسهولة مكنتهم من الفوز باللقاء بثلاثة أشواط دون رد .

وأضاف اللواء منصور درويش أن منتخب السيدات تحسن أداءه اليوم فى لقاء منغوليا ، مشيرا إلى أن الهزيمة من المنتخب الصينى كانت طبيعية لقوة المنافس الذى يحمل لقب العالم ، فضلا عن حداثة تكوين منتخب مصر ، ومعظم لاعباته من العناصر الجديدة وصغيرة السن التى تعد مستقبل منتخبنا فى السنوات المقبلة ، بعدما يمتلكون الخبرات من كثرة المباريات والبطولات إلى يعدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى صادق للمنتخب للمشاركة فيها فى الفترات المقبلة ، ومع ذلك قدمت لاعبات مصر مباراة لا بأس بها أمام الصين ، رغم فارق الإمكانيات الفنية والمهارية بين منتخبنا ونظيره الصينى ، لكن تغير الحال فى لقاء منغوليا واستطعنا حسم المباراة .  

وحرص أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ، واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد ، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة , وغريب إدريس ، وعصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، وأمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد، على تشجيع ومساندة منتخبينا فى لقائى اليوم والشد من أزر اللاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوى خلال المباراتين حتى تحقق الفوز على اليابانى ومنغوليا .

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد.

ويقود الجهاز الفنى الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان  ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .

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