ضياء السيد: عمرو وردة يملك إمكانات رائعة فنيًا

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن عمرو وردة يملك إمكانات رائعة فنيًا، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التي اتخذها في مسيرته أثرت عليه بشكل كبير.

وأضاف “السيد”، في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: معنديش فكرة عن صحة رحيله عن فريق فاركو خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يجب أن يدعم نفسه قبل أن ينتظر الدعم من الناس.

وأكد أن عمرو لازم يضع تركيزه كله في كرة القدم خلال الفترة المقبلة، لأنه مبقاش لاعب صغير، ويوم بعد يوم هيلاقي مسيرته بتنتهي.

وتابع “أتمنى منه التركيز في الكورة بس، وأن يعود لمنتخب مصر مرة أخرى، لانه لاعب سيفيد المنتخب”.