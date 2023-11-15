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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابة العامة للنقل البري بالبحيرة تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد للنقابة
مؤتمر حاشد للنقابة العامة للنقل البري بالبحيرة

نظمت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، اليوم الأربعاء، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أشرف الدوكار، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن المؤتمر هو الثاني الذي يتم تنظيمه، وسيتم خلال الأيام القادمة تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة حاشده من أعضاء النقابة بأربع محافظات (البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح).

وأضاف رئيس النقابة، أن حوالى مليوني عضو بالنقابة يؤيدون ويدعمون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير، مطالبا بضرورة مشاركة كل مواطن في الانتخابات الرئاسية القادمة لظهور الدولة بمظهر مشرف.

وأكد الدوكار دعم مجلس إدارة وأعضاء النقابة بالكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن الفترة الحالية التي تشهدها البلاد الأجدر والأصلح لها هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنجاحه في الحفاظ علي أمن مصر القومي والقضاء على الإرهاب مرورا بحماية حدود الدولة واستعادة هيبة الدولة المصرية.

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