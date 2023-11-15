حازم عمر: أسعى لتقليص عجز الموازنة وشعاري الجميع للتعليم

قال حازم عمر المرشح الرئاسي، إن البرنامج الرئاسي يستهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الموارد وتقليص عجز الموازنة، مشددا على أن الصناعة من أولوياته لتحقيق الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة المذاع على قناة "المحور"، سيتم فرض ضرائب 5% على المؤسسات المالية والبنوك وتوجه لصندوق داخل الموازنة العامة، وتشريع يمنع وزير المالية من استخدامها لغير الغرض المحدد من أجله.

وأوضح أسعى لتقليص عجز الموازنة وشعاري الجميع للتعليم، وتقليص الفجوة بين التعليم الخاص والعام، وستفرض ضريبة الـ 5% على أصحاب المدارس والجامعات الخاصة، متابعا:"دول بيكسبوا فوق الـ 200 و 300% ".

وتابع: سيكون هناك ضريبة استثنائية لمدة محددة قيمتها 5% مع تشريع بأن لا تصرف إلا للغرض المحدد له وهو التعليم، لبناء مدارس وتجهيز.