رئيس الأكاديمية العربية يبحث مع قنصل لبنان بالإسكندرية تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار اليوم /الأربعاء/ مع المستشار علي قرانوح القنصل العام لجمهورية لبنان بالإسكندرية، بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبي قير وذلك بمناسبة توليه مهام عمله بالإسكندرية، سبل تعزيز التعاون المشترك.



وهنأ رئيس الأكاديمية، القنصل على توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدا عمق العلاقات بين المصرية اللبنانية، لافتًا إلى أهمية توطيد هذه العلاقات وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.



من جانبه، شكر القنصل اللبناني، الدكتور اسماعيل عبد الغفار على حفاوة الاستقبال، وأبدى إعجابه الشديد بما رآه بالأكاديمية العربية، وقال "إنها منظومة متكاملة تضم أحدث التقنيات والمعامل، وهي قادرة على المنافسة مع الجامعات العالمية".