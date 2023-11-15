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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رسام كاريكتير: إسرائيل شعب سادي والعالم بدأ يستفيق لما يحدث في غزة

عمرو فهمي رسام الكاريكتير
عمرو فهمي رسام الكاريكتير

كشف عمرو فهمي، رسام الكاريكتير، عن أن إسرائيل حتى الآن تحاول أن تتباكى بقصة هتلر وما حدث فيهم، على الرغم من أنهم شعب سادي، والعالم مؤخرًا بدأ يستفيق لكل ما يفعله جيش الاحتلال داخل قطاع غزة. 

رسام كاريكتير يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "فهمي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه مؤخرًا نشر رسمة كاريكتير تعبر عن الوضع في فلسطين عبارة عن مسخ إسرائيلي يده ملطخة بالدماء ولاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين. 

وشدد رسا الكاريكتير على أن مصر تتحمل القضية الفلسطينية منذ مئات السنوات وحدها، مقدما الدعم الكبير لفلسطين "إسرائيل لا يوجد في قاموسها أي حق للفلسطيني للدفاع عن أرضه". 

قطاع غزة جيش الاحتلال رسام الكاريكتير إسرائيل عمرو فهمى

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