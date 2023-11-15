هدوء يسبق العاصفة.. هاشتاج #المصريين_جاهزين_لاي_تحدي يجتاح تويتر

شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الهاشتاجات #المصريين_جاهزين_لاي_تحدي و ‏⁧‫#مصر_تفرض_كلمتها‬⁩

معبرين عن قوة وشجاعة المصريين في مواجهة الازمات ودعمهم للقضية الفلسطينية.

وجاءت التغريدات كالتالي :

وقادرون علي طي الأرض!



‏لا يغرنك هدوئنا فربما الهدوء الذي يسبق

‏العاصفه ' مصر لا تمس

‏⁧‫#المصريين_جاهزين_لآي_تحدي‬⁩

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إدخال أول شاحنة من الوقود

غزة كانت في أشد الاحتياج للوقود لان المستشفيات مكنتش شغاله بسبب عدم توافر الوقود وحصار جيش الاحتلال ومنع وصول الوقود ليهم ولكن مصر نجحت النهاردة في إدخال شاحنة من الوقود وان شاء الله تبقي بدايه لدخول شاحنات الوقود بشكل مستمر

‏⁧‫#انقذوا_مستشفي_الشفاء‬⁩

‏⁧‫#مصر_تفرض_كلمتها‬⁩



مش هنسيبهم ارضيهم ابدا ابدا مش بعد كل اللي عملوه و اللي عملناه نبيع القضية بالسهولة دي لاا والف لا

‏⁧‫#انقذوا_مستشفي_الشفاء‬⁩

‏⁧‫#مصر_تفرض_كلمتها‬⁩



تحيا مصر ♥️

‏كلنا مع اخوانتا في فلسطين 🇪🇬🇵🇸

‏⁧‫#انقذوا_مستشفي_الشفاء‬⁩

‏⁧‫#مصر_تفرض_كلمتها

وصباح اليوم، ذكر مراسل القاهرة الإخبارية أن أول شاحنة وقود عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة.

كما عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجل يفيد وصول طائرة مساعدات من الإمارات إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلي قطاع غزة.