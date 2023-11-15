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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بفائدة 36%.. تأييد الحكم سنة لتاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه

صدى البلد

أصدرت المحكمة المختصة حكمها بتأييد الحكم سنة في حق تاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه مع الشغل وقبول المعارضة شكلا وتأييد الحكم وإحالة الدعوى المدنية.

وكانت تمكنت قوات تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية من القبض على المتهم الهارب س . ع. ، تنفيذاً للحكم الجنائي الصادر ضده من محكمة جنح السنطة في القضية رقم ١٠٢٧٦ لسنة ٢٠٢٣ بحبسه سنه مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على أموال المجني عليه والبالغ قيمتها خمسة ملايين جنيهاً وإيهامه بأنه سيقوم بتوظيف هذه الأموال مقابل فائدة سنوية ٣٦٪ .

تاجر عملة

وترجع وقائع القضية عندما تقدم الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، عبد العزيز عبد الفضيل عبد العزيز المصري، المقيم في دولة ايطاليا ببلاغ لمباحث الأموال العامة بطنطا مضمونه قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليه والبالغ قيمتها خمسة ملايين جنيهاً وايهامه بأنه سيقوم بتوظيف هذه الأموال مقابل فائدة سنوية ٣٦٪ .

وقال الطباخ بأن المتهم قام بسداد القسط الأول ثم طلب من المجني عليه عدم تحويل أمواله بإيطاليا بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية ويقوم بتسليمها إلي شقيق المتهم في ايطاليا على أن يقوم المتهم بتسليمه ما يعادل العملة الأجنبية بالعملة المصرية.

وأشار الطباخ بأن المجني عليه رفض رفضاً مطلقاً حرصاً على اقتصاد وطنه ومصلحة بلاده الاقتصادية مما جعل المتهم يمتنع عن سداد أموال المجني عليه المودعه طرفه وتبلغ ما يقارب الخمسة ملايين جنيهاً.

وأكد الطباخ بأن البلاغ تم تحويله إلي نيابة طنطا الكلية والتي أمرت بضبط وإحضار المتهم وكذا تحريات الأموال العامة التي إنتهت إلي صحة الواقعه وتبين أن المتهم له إتهامات سابقة في الإتجار بالعملة.

وأحيلت القضية إلي محكمة جنح السنطة والتي قضت بالحكم المشار إليه.

 

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