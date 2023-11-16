برلمانى: الرئيس السيسي حريص على توفير السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان

أشاد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي التى تجلت في التوجيه الرئاسي بشأن توفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان.

توفير جميع انواع السلع الخاصة بالمواطنين

وقال “ أبو زيد ” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توفير جميع انواع السلع الخاصة بالمواطنين قبل وبعد شهر رمضان الكريم وتوجيهاته الاخيرة خير دليل على ذلك، مؤكدًا على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذاية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

واضاف النائب أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار ويجب علي الحكومة التحرك للسيطرة على الاسعار ومعاقبة تجار الازمات ومحتكرى السلع.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.