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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منح محافظ جنوب سيناء العضوية الذهبية لنادي كانتري للترويج والتسويق السياحي

العضوية الذهبيه
العضوية الذهبيه

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وفدا من نادي كانتري كلوب ضم مايكل فايزر  مدير اكبر منتجع ايطالي بشرم الشيخ  ووليد زكريا المستشار القانوني ودكتور محمد الحمامصي نقيب اطباء الاسنان بالمحافظة.

 قام الوفد بتكريم المحافظ بمنحه عضويه شرفيه ذهبيه بنادي كانتري كلوب والذي يهدف لتسويق وتنشيط وجذب السياحه الايطاليه الى شرم الشيخ.

واثنى المحافظ على نشاط النادي ، مؤكدا على اهمية قيام المنتجع بعدة حملات إعلانية وكذا إقامة فعاليات فنية وثقافية كبرى تهدف لدعم وتنشيط السياحه الايطاليه الى شرم الشيخ ،على ان يتم التنسيق على تحديد تلك الاحتفالات من ناحيه التوقيت والمكان من خلال التعاون والاتفاق مع المحافظة.

كان  محافظ جنوب سيناء بحث مع كبار المستثمرين الإيطاليين بشرم الشيخ زيادة المجموعات السياحية الإيطالية لشرم الشيخ والعمل علي الترويج والتسويق لشرم الشيخ .

العضوية الذهبيه

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جنوب سيناء فودة شرم الشيخ العضوية الذهبية منح

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