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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرب.. الضربات الاقتصادية تتوالى على إسرائيل

بنك إسرائيل
بنك إسرائيل

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم يتتبع متوسط تكلفة السلع المنزلية، بنسبة 0.5٪ في أكتوبر، وفقا للمكتب الإسرائيلي للإحصاء.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.4٪. في سبتمبر.

وترفع قراءة أكتوبر التضخم السنوي على مدى الأشهر الـ12 الماضية إلى 3.7٪ من 3.8٪ في سبتمبر.

في أكتوبر، لوحظت زيادات كبيرة في تكلفة الملابس والأحذية، التي ارتفعت بنسبة 3.9 ٪، والخضروات والفواكه التي ارتفعت بنسبة 3.2 ٪، وتكاليف النقل، بزيادة 1 ٪، والمواد الغذائية، بنسبة 0.9 ٪.

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وقوبلت هذه التكاليف بانخفاض في تكاليف الثقافة والترفيه، والتي انخفضت بنسبة 0.9٪، والإسكان الذي انخفض بنسبة 0.4٪.

وانخفض معدل التضخم السنوي من 4.1٪ في أغسطس، لكن رقم أكتوبر لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للحكومة من 1٪ إلى 3٪.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس أدت إلى تراجع حاد في السياحة بـ إسرائيل في أكتوبر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون على أنهم سائحون، جاءوا إلى إسرائيل في أكتوبر، مقابل 369 ألفًا في أكتوبر 2022 و485 ألفًا في أكتوبر 2019 قبل جائحة كورونا.

وحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن “حوالي 72.2% من الذين جاءوا الشهر الماضي وصلوا لحضور مهرجان سوكوت اليهودي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، والذي انتهى في 7 أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب”.

ومع عدم وضوح المدة التي ستستغرقها الحرب، فمن المتوقع أن تتعافى السياحة - وهي محرك رئيسي للنمو - ببطء، كما فعلت بعد الصراعات السابقة وبعد فيروس كورونا.

إسرائيل

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