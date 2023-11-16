كاتب صحفي : فكرة حل الدولتين ليست متواجدة في أفكار اليمين الإسرائيلي

علق الكاتب الصحفي نبيل عمر، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال نبيل عمر في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن "، :" كافة الصحف العالمية لا تضع تصور وصورة واضحة لأهداف إسرائيل من التصعيد في غزة".

وأضاف :" بايدن يتحدث عن ضرورة الحفاظ على مستشفى الشفاء في قطاع غزة وفي نفس الوقت يؤكد أن غزة تستخدم مستشفى الشفاء كدرع لعناصر حركة حماس".

وتابع نبيل عمر :" فكرة حل الدولتين ليست متواجدة في أفكار اليمين الإسرائيلي وعلى رأسهم نتنياهو".

وعن موقف الصين من التصعيد في غزة قال نبيل عمر :" الصين لا تفكر في ان يكون لها دور عظيم على مستوى العالم ولكنها تركز على إستكمال مشروعها الاقتصادي وتحقيق النمو الالقتصادي الصيني وبالتالي لا تظهر في ملف التصعيد في غزة ".