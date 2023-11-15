طريقة التحويل من كلية لأخرى | وقرار جديد من حقوق القاهرة لطلاب الدراسات العليا

حقوق القاهرة توضح الأوراق المطلوبة للتحويل بين الكليات

إعلام القاهرة تكشف موعد امتحانات الميدتيرم

يتساءل عدد من الطلاب عن كيفية التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى خاصة طلاب الفرق الأولى و ما الشروط التي يجب توافرها للتحويل.

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلي كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد سامح ، على طلاب الذين يريدون التحويل إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة إحضار بيان حالة ، صورة الثانوية العامة ، صورة البطاقة ، إيصال إثبات السكن - كهرباء -غاز - تليفون )



كما كانت أضافت جامعة القاهرة ، عن شروط التحويل إلى جامعة القاهرة فى النقاط التالية :



* بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها.

* بيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.

* ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

* ويجب مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات

كما أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة لجميع طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو 2023

وقال الدكتور محمد سامح ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار الحصول على شهادة التحول الرقمي متطلب منح أي شهادة من الدراسات العليا لذا رجاء الحصول على دورة أساسيات التحول الرقمي وتسليم شهادة الحصول لإدارة الدراسات العليا وذلك من خلال المراكز التالية فقط.

١- مركز اللغات والترجمة- كلية الآداب- جامعة القاهرة.

٢- مركز التكنولوجيا العالية- كلية الهندسة- جامعة القاهرة.

٣- كلية الإعلام- جامعة القاهرة

٤- كلية الدراسات الإفريقة العليا- جامعة القاهرة.

٥- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي- جامعة القاهرة.

٦- كلية الصيدلة-جامعة القاهرة.

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد عميدة ، أن امتحانات الميدتيرم ستبدأ من يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجارى لجميع الفرق الدراسية طبقا للجدول المعلن للطلاب.

على الجانب الأخر ، تُطلق كلية طب قصر العيني، مبادرة " قصرى للأبحاث المشتركة" لطرح نداء بحثي لشباب الخريجين داخل الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، ودعمه بإستمرار، وتوجيهه للمساهمة في خطط التنمية بالدولة المصرية في جميع المجالات.



ومن جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إن الأبحاث المشاركة في المبادرة تستلزم توافر عدة شروط، أهمها أن يتكون الفريق البحثى من قسمين على الأقل، على أن تكون الأفضلية للتحالفات الأكثر تنوعًا وعددًا، وأن يُعد انضمام طلاب كلية الطب للفريق البحثى ميزة تؤخذ في الاعتبار خلال التحكيم، وأن يكون الموضوع البحثى متماشيًا مع كل من المبادرات القومية في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع يمتد لمدة ١٨ شهر تبدأ من تاريخ إتمام التعاقد مع الباحث الرئيسي، على أن تتم إجراءات الصرف والشراء طبقاً للضوابط المنظمة لجامعة القاهرة.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إطلاق عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، والاجتماعية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2023-2024، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم علي المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقيق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية يسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، مشيرًا إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.

وتتضمن فعاليات الأنشطة الرياضية إطلاق دوري الجامعة الذي يشمل الاولمبياد والألعاب الجماعية والفرية، وبطولة السباحة للطلبة والطالبات، والكرة المائية، وكرة قدم خماسية للطلبة والطالبات، وتنس طاولة، واسكواش، وكرة قدم، وملاكمة، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وسباق الدراجات، وكمال أجسام، وكاراتيه، وكونغ فو.

وتشمل الأنشطة الثقافية، تنظيم المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه على 5 مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءا، حفظ نصف القرآن، حفظ 10 أجزاء، حفظ 5 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بكل منهم، ويتم تخصيص جوائز مالية قيمه للطلاب الفائزين.