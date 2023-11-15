صحة القليوبية: تشغيل مركز طبى الحرية 1 بالعبور الجديدة خلال أسبوعين

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية بالإدارة الصحية بالعبور، اليوم، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمتابعة الدورية للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في بيان لها، أن وكيل الوزارة تفقد مركز طبي الحرية 1 بمدينة العبور الجديدة، للوقوف على حالته قبل بدء التشغيل، حيث يشمل المركز عيادة باطنة وأطفال وأسنان إلي جانب معمل تحاليل وقسم علاج طبيعي متكامل للبالغين من الجنسين، والأطفال، وعيادة سمنة ونحافة ومركز للعقر وقسم الاستقبال والطوارئ، ومن المنتظر تشغيل المركز في غضون أسبوعين.

كما تفقد وكيل الوزارة، مركز طبي الحرية 2 بالعبور الجديدة، وتفقد قسم الاستقبال والأسنان والصيدلية والملفات وعيادة تنظيم الأسرة، وأمر بزيادة حركة الملفات، وإنشاء ملفات جديدة، كما اطمأن على توافر أدوية الطوارئ والاستقبال، وتوافر الأدوية بصيدلية المركز، حيث أوصي بضرورة تنظيم أيام علمية ودورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية.