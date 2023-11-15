إعلام عبري : اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن خلال أيام

أفادت التقارير الإعلامية العبرية، بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من الأطفال والنساء المحتجزين كرهائن في غزة في غضون أيام قليلة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، فإن مثل هذه الصفقة ستكون مقابل هدنة لمدة 3-5 أيام في غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح بعض النساء والقاصرين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء، تقارير مماثلة في وقت سابق اليوم، أفادت بأن حماس وافقت على مثل هذه الصفقة لكن إسرائيل لم توافق عليها بعد.

ولم يكن هناك تعليق إسرائيلي فوري، على الرغم من أن نشر تقارير مماثلة في العديد من وسائل الإعلام العبرية، يعد في الغالب تسريب منسق من المسؤولين الحكوميين.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.