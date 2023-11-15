عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري : اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن خلال أيام

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أفادت التقارير الإعلامية العبرية، بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من الأطفال والنساء المحتجزين كرهائن في غزة في غضون أيام قليلة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، فإن مثل هذه الصفقة ستكون مقابل هدنة لمدة 3-5 أيام في غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح بعض النساء والقاصرين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء، تقارير مماثلة في وقت سابق اليوم، أفادت بأن حماس وافقت على مثل هذه الصفقة لكن إسرائيل لم توافق عليها بعد.

ولم يكن هناك تعليق إسرائيلي فوري، على الرغم من أن نشر تقارير مماثلة في العديد من وسائل الإعلام العبرية، يعد في الغالب تسريب منسق من المسؤولين الحكوميين.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

غزة حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

موضوعات متعلقة

بسبب الحرب.. الضربات الاقتصادية تتوالى على إسرائيل

نتنياهو يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط

لأول مرة .. جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بجنوب غزة لمغادرة منازلهم

ضربات قوية للمقاومة الفلسطينية.. جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة

بالقوة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أهداف جيش الاحتلال في غزة

إسرائيل تكشف عن نقل العمليات العسكرية إلى جنوب قطاع غزة

24 نائبا بالكونجرس الأمريكي يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

إجراء عاجل من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

ترشيحاتنا

تعرف على زي منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

أحداث شهر جمادى الأول.. معارك إسلامية كبرى ووفاة الإمام أبي حنيفة

بعد مطالبة بإخلاء خان يونس.. بيان عاجل من المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي

أرقام مفزعة.. 11500 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

تحذير رسمي للرئيس الأمريكي بسبب غزة

بسبب الحرب.. الضربات الاقتصادية تتوالى على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ