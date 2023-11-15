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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب الثانوية بالقاهرة

صدى البلد

شهد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والرائد العام للاتحادات الطلابية صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول للإتحادات الطلابية وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المرحلة الثانوية والمنعقد فى الفترة من
٢٠٢٣/١١/١٥ : ٢٠٢٣/١١/١٦.

وذلك بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية وإبتسام إمام 
مسئول الاتحادات الطلابية وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية ولفيف من قيادات المديرية .

وفى بداية المؤتمر تم الوقوف دقيقة حداد على روح الغائب الحاضر الزميل المرحوم  محمد زكريا موجه عام التربية الإجتماعية.

وألقى مدير المديرية كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور المؤتمر الأول لتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المرحلة الثانوية .

وأكد أن هذه تجربة ديموقراطية رائدة يمارسها الطلاب بأنفسهم بمنتهى النزاهة والشفافية والمصداقية واختيار خير من يمثلهم ، مضيفاً أن كل طالب وصل إلى هذه المرحلة هو فائز وهو قائد فى مجاله .

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الإجتماعية وفريق العمل ومقررى اللجان من توجيهات عموم المديرية والأخصائيين الإجتماعيين بالمدارس وأبنائه الطلبة على الجهد المبذول لخروج الإنتخابات بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلبة .

بعدها تحدثت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية موجهة تحية شكر وتقدير لجميع الحضور ، مشيرة إلى أن أبناءنا الطلبة هم قادة المستقبل وأمل الأمة فى تحقيق أهداف التنمية حيث تساهم الإنتخابات فى إعداد جيل قادر على تحمل مسئولياته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه .

وأخيراً ألقت منى طاهر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، كلمة رحبت فيها بالحضور الكريم  وأن يستفيد الطلاب من تجارب زملائهم السابقة ، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح ، وأن تكون القاهرة دائماً فى الصدارة .

شارك (٣٥) طالبا وطالبة يمثل كل منهم أميناً لكل إدارة تعليمية ،وبدأت فقرات المؤتمر بمرحلة التعارف وطرح كل طالب النشاط الخاص به، ثم تشكيل اللجان الخمس واستكمالها  (الفنية ؛ الرياضية ؛ الثقافية ؛ العلمية ؛ الإجتماعية ).

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