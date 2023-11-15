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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عفت السادات: طوفان الأقصى زلزال هز إسرائيل .. فيديو

صدى البلد

علق عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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 وقال عفت السادات في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن "، :"  عملية المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر زلزال هز الكيان الإسرائيلي".

 

 وأضاف عفت السادات :" حماس لم تكن مدركة للأبعاد المباشرة لعملية طوفان الأقصى"، مضيفا:" إسرائيل تسعى إلى استعادة صورة الدولة القوية مرة أخرى ".

 

 وتابع عفت السادات :" نتنياهو يسعى إلى استعادة هيبة الدولة الإسرائيلية  وهذا ما يفسر استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ".

 

 وأكمل عفت السادات :"  بعدعملية طوفان الأقصى عادت أمريكا إلى المنطقة مرة أخرى بنفوذ عسكري  وهذا يظهر في تحريك قطع بحرية عسكرية إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط".

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