عفت السادات: طوفان الأقصى زلزال هز إسرائيل .. فيديو

علق عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال عفت السادات في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن "، :" عملية المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر زلزال هز الكيان الإسرائيلي".

وأضاف عفت السادات :" حماس لم تكن مدركة للأبعاد المباشرة لعملية طوفان الأقصى"، مضيفا:" إسرائيل تسعى إلى استعادة صورة الدولة القوية مرة أخرى ".

وتابع عفت السادات :" نتنياهو يسعى إلى استعادة هيبة الدولة الإسرائيلية وهذا ما يفسر استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وأكمل عفت السادات :" بعدعملية طوفان الأقصى عادت أمريكا إلى المنطقة مرة أخرى بنفوذ عسكري وهذا يظهر في تحريك قطع بحرية عسكرية إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط".