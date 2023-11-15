بعد توجيه السيسي.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع

أيدت نجلاء العسيلى عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعي لدعم المواطن صحيا وغذائيا وماديا لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية المنعكسة على مصر وتوفير السلع بمختلف انواعها فى الأسعار خاصة السلع الغذائية ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المواطنين.

سبب أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر

وأوضحت النائبة، إن سبب أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر عدم استقرار سعر الدولار بالاضافة الى استغلال التجار الفرصة للسيطرة على الاسواق وعلى الأسعار حتي أصبح سعر السلعة يزيد يوميا دون مبرر وتحركات الحكومة اليوم سوف تؤتي بثمارها بشأن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة الرقابة بشكل عام ولا يقتصر الأمر على شن حملات لفترة معينة ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجار خاصة المحتكرين الجشعين وكل من يقوم باحتكار السلع لخلق ازمة ورفع أسعار خاصة وأن الجميع يتفق على ان هناك تجار أزمات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان 2023، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.