برلمانية تطالب بالتعامل بحسم شديد مع جشع التجار لضبط الأسعار

أشادت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي التى تجلت في التوجيه الرئاسي بشأن توفير احتياط مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان.

وقالت “عبد العظيم” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الآونة الأخيرة بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولا بأول.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان 2023، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.