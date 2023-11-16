السيسي يوجه بتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان.. نواب: خطوة هامة لتوافرها بأسعار مناسبة

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:

تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع

تستهدف منع الاحتكار وخفض الأسعار

ضرورة توجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الرئيس السيسي التى تجلت في التوجيه الرئاسي بشأن توفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعي لدعم المواطن صحيا وغذائيا وماديا لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية المنعكسة على مصر وتوفير السلع بمختلف أنواعها فى الاسعار خاصة السلع الغذائية ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المواطنين.

أشاد النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي بشأن توفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان.

وقالت لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الاخيرة بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولا بأول.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها.

كما، أيدت نجلاء العسيلى عضو مجلس النواب،توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري،

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعي لدعم المواطن صحيا وغذائيا وماديا لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية المنعكسة على مصر وتوفير السلع بمختلف انواعها فى الاسعار خاصة السلع الغذائية ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المواطنين.

سبب أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر

واوضحت النائبة أن سبب أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر هي عدم استقرار سعر الدولار، بالاضافة الى استغلال التجار الفرصة للسيطرة على الاسواق وعلى الأسعار حتي أصبح سعر السلعة يزيد يوميا دون مبرر وتحركات الحكومة اليوم سوف تؤتي بثمارها بشأن خفض الاسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة الرقابة بشكل عام ولا يقتصر الأمر على شن حملات لفترة معينة ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجار خاصة المحتكرين الجشعين وكل من يقوم باحتكار السلع لخلق ازمة ورفع أسعار خاصة وأن الجميع يتفق على ان هناك تجار أزمات.

وبدوره، أشاد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي التى لتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان.

توفير جميع انواع السلع الخاصة بالمواطنين

وقال “ أبو زيد ” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توفير جميع انواع السلع الخاصة بالمواطنين قبل وبعد شهر رمضان الكريم وتوجيهاته الاخيرة خير دليل على ذلك، مؤكدًا على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذاية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

واضاف النائب أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار ويجب علي الحكومة التحرك للسيطرة على الاسعار ومعاقبة تجار الازمات ومحتكرى السلع.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.