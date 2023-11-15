رئيس جامعة العريش : توحيد صفوف الأحزاب لتأييد السيسي في انتخابات 2024

أعرب الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن سعادته البالغة بتوحيد صف الأحزاب والكيانات المصرية دعمًا للرئيس السيسي، وتأييده في الانتخابات الرئاسية القادمة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وناشد الدمرداش أهالي سيناء النزول والمشاركة، واختيار الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية لاستكمال مسيرة التقدم للبلاد.

وأشار إلى إنجازات الدولة المصرية خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي في جميع المجالات، خاصة استعادة الأمن وحماية الحدود، واستعادة مصر مكانتها الدولية والإقليمية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدمرداش، بأن جامعة العريش قامت بإعداد خطة ندوات ورحلات تثقيفية لتوعية الطلاب بأهم المشاريع القومية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكذلك توعية الطلاب بأهمية المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية والتصويت بنعم للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار ( صوتك مستقبلك خليك إيجابي )



الانتخابات الرئاسية:

وطالب جموع المصريين المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية ، مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تتبعها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية خاصة الشباب الذين اولت لهم الدولة اهتماما كبيرا والتصويت بنعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة المقررة ايام 12،11،10 ديسمبر المقبل لاستكمال الانجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدعم استقرار الدولة المصرية وسوف نقول نعم ، ونعم لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة



وفي ختام كلمة رئيس الجامعة حيّا الشباب وحثّهم على الفخر والاعتزاز بانتمائهم لمصرنا الحبيبة وشعبها الابي وحضارتها العريقة.

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