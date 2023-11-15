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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي خلال لقاء وزير الرياضة وعلام: منبهر بنهضة مصر الإنشائية الرياضية

صدى البلد

استقبل جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى معسكر المنتخب الأوليمبي الجاري فى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
 

وفور وصول الوزير عقد اجتماعا مثمرا مع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، اطمأن خلاله وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات المنتخب واستمع الى رأي المدرب البرازيلى فى معسكر العاصمة الإدارية الجديدة وكشف ميكالى  للوزير وعلام عن انبهاره الشديد بما شاهده من منشآت رياضية عملاقة وملاعب مجهزة فى مدينة مصر للألعاب الأولمبية العالمية

وقال حرفيا : لم أكن أتخيل هذا السحر والجمال والعظمة وغيرها من الصفات الحضارية  التى تؤكد أن مصر الجديدة قادرة على استضافة الأولمبياد وأى أحداث رياضية ضخمة ، تحية كبيرة جدا الى القيادة السياسية فى الجمهورية الجديد


وتابع ميكالى قائلا : أنتم فى الجمهورية الجديدة تمتلكون بنية تحتية رياضية ومنشآت شبابية تتفوق على البرازيل انا شخصيا ابهرتني هذه النهضة الرياضية والشبابية و الإنشائية  ، وتحية إلى د.أشرف صبحي لأنه وزير نموذجى بمعني الكلمة نجده دائما داعما ومساندا لنا  ويعيش أحلامنا،  هدفنا إحراز ميدالية أولمبية فى باريس ، مؤكدا أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومعه محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب وكل أفراد المجلس يساعدون ويدعمون المنتخب بقوة  .
 

ومن جانبه أكد أشرف صبحي فى كلامه للمدرب البرازيلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هى واحدة من أبرز المدن المصرية التى تجسد عظمة الجمهورية الجديدة التى أرسي قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشددا على أن الدولة المصرية الحديثة فكرها ينصب فى بناء الحاضر والمستقبل معا ..بينما أكد جمال علام على روعة المشهد فى العاصمة الإدارية الجديدة مشيدا بإنجازات مصر التى تخطو بثبات نحو تنمية شاملة وتعيش سنوات من الازدهار  .
 

وبعد ذلك التقى أشرف صبحي وجمال علام مع الجهاز الفني بالكامل واللاعبين واستمع الوزير  لهم ووعدهم بمزيد  من الدعم والمساندة من أجل تحقيق حلم إحراز ميدالية فى أولمبياد باريس ، ووجه الوزير  للاعبين  التحية على النتائج المبهرة التى حققوها فى المرحلة الماضية خاصة الظهور اللافت للأنظار فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت بالمغرب. 
ومن المقرر أن يرتب محمود حرب المدير الإداري للمنتخب جولة فى العاصمة الإدارية لزيارة كافة معالمها الرياضية مع الجهاز الفني واللاعبين بناء على رغبة ميكالى  .

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