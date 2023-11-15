بعد دعمه غزة.. أنور الغازي يقاضي نادي ماينز بسبب فسخ تعاقده

ذكرت محطة «دويتشه فيله» الألمانية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الهولندي أنور الغازي قرر رفع دعوى قضائية ضد نادي ماينز بعد فسخ عقده بسبب منشورات داعمة لغزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية أودت بحياة الآلاف.

ويتهم الغازي صاحب الـ 28 عاماً، والأصول المغربية، ماينز الذي يقع بمراكز الهبوط حالياً بدوري الدرجة الأولى الألماني، بالفصل التعسفي بعد فسخ العقد في الثاني من نوفمبر الحالي.

وبعد قرار النادي قال الغازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن خسارة مصدر رزقه: «لا تقارن بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء في غزة».

وجاء إنهاء التعاقد بعد أيام قليلة من إعلان ماينتس عن عودة الغازي للتدريبات عقب إيقاف قصير بسبب منشوره الأول الخاص بغزة.

وانضم الغازي إلى ماينز هذا الموسم في انتقال مجاني وخاض ثلاث مباريات فقط، وسبق له تمثيل أندية أياكس أمستردام وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين كما خاض مباراتين دوليتين مع منتخب هولندا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق أن المدعي العام بمدينة كوبلنتس فتح تحقيقاً ضد الغازي «للاشتباه في تسببه في تكدير السلم العام من خلال التغاضي عن جرائم والتحريض على الكراهية عبر منشوراته».

ونشر الغازي عبر «إنستجرام» في البداية تعليقاً قال فيه: «أقف مع فلسطين، من النهر للبحر فلسطين ستبقى حرة» ليقرر ماينز إيقافه وتحذيره بداعي «تدخله في الصراع بالشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة من النادي».

وأوضح ماينز لاحقاً أن الغازي اعتذر عن «التأثير السلبي» للمنشور، ونشر رسالة أخرى ذكر فيها «أدين قتل كل المدنيين الأبرياء في فلسطين وإسرائيل».

لكن في منشور لاحق أكد الغازي أن موقفه لم يتغير وأنه لم يعتذر عما نشره سابقاً، مما دفع ماينز لفسخ عقده.

ولم يعاقب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لاعبه نصير مزراوي رغم دعم غزة أيضاً وأعلن النادي، الذي يضم بين صفوفه الحارس الإسرائيلي دانييل بيريتز الذي أعلن دعمه لبلاده منذ بدء الأزمة، استمرار المدافع المغربي.

وأوقف نيس الفرنسي مدافعه يوسف عطال لأجل غير مسمى للسبب ذاته رغم تقدم اللاعب الجزائري باعتذار.

ونشر محمد صلاح مهاجم منتخب مصر وليفربول فيديو طالب فيه بوقف المـ ذابح ودخول المساعدات إلى غزة وشاهده مئات الملايين.