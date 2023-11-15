بروتوكول تعاون بين دمياط وجامعة حورس لدعم مجال ريادة الأعمال

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون بين الجهاز وجامعة حورس لدعم مجال ريادة الأعمال وتطوير المشروعات القائمة.

وقع البروتوكول الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور سعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس وبحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس والدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية ونائب الرئيس التنفيذى للجهاز ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.



وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص كل الأطراف على دعم مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل الخريجين لسوق العمل وإقامة مشروعاتهم وتطوير المشروعات القائمة، وذلك لتحقيق المزيد من النمو و التنمية، لافتة الى أنه بموجب الاتفاق سيقوم الجهاز بتوفير المدربين وتقييم الأفكار الابتكارية والابداعية والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات وأيضًا تأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة ليصبحوا مدربين وكذلك تقديم المشورة والخدمات المالية وغير المالية الراغبين فى إقامة مشروعات أو التوسع فى المشروعات القائمة طبقًا للسياسات والنظم المتبعة للجهاز ،علاوة على المساهمة بالخبرة الفنية فى إقامة حاضنة للمشروعات والمشاركة فى ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض المقامة من خلال الجامعة ، وذلك على أن تقوم جامعة حورس بتعريف الطلبة بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتوفير الأماكن المجهزة واللوجستيات الخاصة بالندوات والتدريب والمحتوى التدريبى وحاضنة المشروعات وكذا اختيار رواد الأعمال من الخريجين والطلبة أصحاب الأفكار الابتكارية والابداعية.

وأكدت محافظ دمياط أن قطاع ريادة الأعمال حظى اهتمام بالغ فى الآونة الأخيرة وذلك لتعزيز هذا المجال ليصبح أحد الروافد الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطنى ، لافتة الى ان هذا القطاع يتم تعزيز محاوره من خلال عدة محاور منها التعريف بهذه الثقافة وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب وتطوير آلية العمل ، لافتة مجددًا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كافة المؤسسات لتحقيق ذلك.