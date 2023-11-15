إصابة مديرة يونيسيف في حادث سيارة بـ مصر خلال توجهها إلى غزة

قال متحدث باسم اليونيسف، اليوم الأربعاء، إن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، أصيبت في حادث سيارة في مصر أثناء سفرها إلى قطاع غزة، واضطرت إلى تأجيل زيارة إلى إسرائيل بسبب إصاباتها.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كورتيس كوبر، رئيس قسم الإعلام في اليونيسف: “أثناء توجهنا إلى رفح، نعتقد أن السيارة اصطدمت أو حاولت تجنب حفرة كبيرة أدت إلى سقوط السيارة في حفرة عميقة وانقلابها على الجانب”، مضيفا أن “راسل أصيب بكدمات كبيرة وتشعر ببعض الانزعاج، لكن إصاباتها لا تعتبر خطيرة”.

وأضاف أن “راسل واصلت زيارتها لغزة، ثم قرر الأطباء أنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية، لذا أجلت بقية زيارتها للمنطقة، والتي تشمل إسرائيل، حيث كانت تأمل في مقابلة عائلات الرهائن”.