روبوت يساعد في العيش على سطح المريخ

طوَّر العلماء روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنه الاستفادة من المواد الموجودة على المريخ لجعل الكوكب الأحمر صالحاً للسكن.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أشار العلماء إلى أن الروبوت يقوم بوظيفة أشبه بوظيفة الكيميائيين من البشر، ويعتمد على النيازك المريخية في إنتاج محفز يمكنه تحويل الماء إلى أكسجين على سطح هذا الكوكب.

وأظهرت الدراسات السابقة أن تحلل أو تفكيك الماء لإنتاج الأكسجين باستخدام الطاقة الشمسية والمحفزات، هي واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في جعل المريخ أكثر قابلية للحياة.

وبما أن نقل هذه المحفزات من الأرض يتطلب تكاليف عالية جداً، يواصل العلماء البحث عن طرق لتصنيعها باستخدام المواد الموجودة بالفعل على المريخ.

وقد نجح الروبوت الجديد، الذي ابتكره علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) في هذا الأمر.

وأظهرت الدراسة الأخيرة أن الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ ببنية جميع المركبات المعدنية ونشاطها التحفيزي بسرعة عالية ويمكنه إنشاء «محفز ممتاز» باستخدام خمسة أنواع من النيازك المريخية.