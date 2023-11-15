عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روبوت يساعد في العيش على سطح المريخ

الذكا
الذكا

طوَّر العلماء روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنه الاستفادة من المواد الموجودة على المريخ لجعل الكوكب الأحمر صالحاً للسكن.

txt

بسبب المريخ .. أمراض وإصابات بين العمال في سبيس إكس

txt

علامات الحياة على المريخ تثير جدلا بين العلماء

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أشار العلماء إلى أن الروبوت يقوم بوظيفة أشبه بوظيفة الكيميائيين من البشر، ويعتمد على النيازك المريخية في إنتاج محفز يمكنه تحويل الماء إلى أكسجين على سطح هذا الكوكب.

وأظهرت الدراسات السابقة أن تحلل أو تفكيك الماء لإنتاج الأكسجين باستخدام الطاقة الشمسية والمحفزات، هي واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في جعل المريخ أكثر قابلية للحياة.

وبما أن نقل هذه المحفزات من الأرض يتطلب تكاليف عالية جداً، يواصل العلماء البحث عن طرق لتصنيعها باستخدام المواد الموجودة بالفعل على المريخ.

وقد نجح الروبوت الجديد، الذي ابتكره علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) في هذا الأمر.

وأظهرت الدراسة الأخيرة أن الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ ببنية جميع المركبات المعدنية ونشاطها التحفيزي بسرعة عالية ويمكنه إنشاء «محفز ممتاز» باستخدام خمسة أنواع من النيازك المريخية.

 

روبوت المريخ الكوكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

موضوعات متعلقة

مغني راب أمريكي يفضح جيش الاحتلال بهذا التصرف

أمريكية تنهي حياة رضيعها وتخلد إلى النوم في هدوء.. تفاصيل

انتشار فيروس مصاص الدماء.. وتحذير صادم من العلماء

انبعاثات صادمة على الغلاف الجوي للشمس..ما القصة؟

تمثال السيدة مريم العذراء يبكي دموعا حقيقية داخل الكنيسة.. ماذا حدث؟

هل يعاني ولي العهد البريطاني من مشاكل صحية؟.. خبيرة لغة الجسد تجيب

ناسا تكشف عن مفاجأة صادمة من الفضاء.. وجيمس ويب يلتقط صورة نادرة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول الأسرى

هل يجوز سماع الرقية الشرعية أثناء النوم.. وكيف تحصن نفسك من الحسد؟

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

بايدن: يمكننا العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ