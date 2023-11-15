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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفينة مصرية تصل ميناء دمياط بـ 63000 طن قمح

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة.

كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة  ، منها السفينة  ( WADI SAFAGA  ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح . 


بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12425 طن تشمل : 5258 طن يوريا و 1417 طن رمل و 3300 طن ملح و 2450 طن مولاس .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49333 طن تشمل :  9464 طن خردة  و 1793 طن حديد و 8385 طن سكر و 2570 طن فول صويا و 2043 طن خشب زان و 6703 طن قمح و 9540 طن ذرة و 6000 طن فول و 2835 طن ابلاكاش.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5238 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77709 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 402230 طنًا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5653 شاحنة .

دمياط الـ 24 ساعة الحبوب والغلال الحاويات الاعلام الترانزيت الاسكندرية

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