مراسلة القاهرة الإخبارية : تفاؤل إسرائيلي بشأن الصفقة المحتملة لتبادل المحتجزين والهدنة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك تفاؤل في حكومة تل أبيب بشأن الصفقة المحتملة للإفراج عن عدد من المحتجزين بين الاحتلال والمقاومة، مع هدنة من 3 إلى 5 أيام، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت أن الصفقة ستشمل زيادة حجم المساعدات الإنسانية للقطاع إلى 200 شاحنة يومية، وإدخال وقود للمستشفيات، وفي المقابل أصر الجانب الإسرائيلي على الإفراج عن كل النساء والأطفال الإسرائيليين لدى المقاومة.

وأوضحت أن هناك مصادر عبرية قالت إن هناك صفقة ستكون متدرجة على أيام، للإفراج عن جميع الأطفال والنساء لدى حماس مقابل 150 من عناصر المقاومة في سجون الاحتلال.

وذكرت أن وسائل الإعلام العبرية نقلت عن مصادر أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء قد يثير غضب حركة حماس، ما قد يعرقل المفاوضات.

ما ينفي الرواية الإسرائيلية

وميدانيا، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن صافرات الإنذار عادت لتدوي في مستوطنات غلاف غزة بكثافة معيدة للأذهان الموقف في بداية الحرب، ما ينفي الرواية الإسرائيلية عن أن العتاد بدأ ينفد من فصائل المقاومة.