مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار مالطا بشأن هدن إنسانية في غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي ، اليوم الأربعاء، مشروع قرار مالطا بشأن هدنة إنسانية في غزة.

وقالت مندوبة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن ، إن مقصدنا الوقف الدائم لإطلاق النار.

وأضافت مندوبة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن، أن اعتماد مشروع القرار ضروري لكي يتيح الوقت لعمليات الإنقاذ.

وعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وانتقد مندوب روسيا في مجلس الأمن الولايات المتحدة لمنعها أي قرار ينص على وقف مستدام لإطلاق النار.

ولفت مندوب روسيا في مجلس الأمن إلى أن الهدف الأول وقف إطلاق النار ووقف العنف كما طالبت المجموعة العربية.

واقترح مندوب روسيا في مجلس الأمن إضافة فقرة على مشروع القرار تدعو لهدنة مستدامة تؤدي لوقف الأعمال العدائية.