وعد صلاح .. كواليس زيارة وزير الرياضة لمنتخب مصر قبل تصفيات المونديال

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارة للمنتخب الاول لكرة القدم فى مقر إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة، وبحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد يحيى رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للرياضة.

وأشار وزير الرياضة فى حديثه مع لاعبي المنتخب إلى أن لدينا العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية ونمتلك من الفكر والرؤية وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

وطمأن وزير الرياصة لاعبي المنتخب المصري الاول لكرة القدم بأن الرياضة المصرية فى جميع الالعاب بخير والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطنى لكرة القدم فى المرحلة المقبلة ، خاصة ان هذا الجيل يمتلك من النجوم ذات الاسماء الكبيرة والمعروفة على المستوي العالمي ، كما يمتلك جهازا فنيا بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على اعلى مستوى.. وأنهى صبحي حديثه للاعبي المنتخب انتم املنا وأمل الجمهور المصري .

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ووعد كابتن المنتخب المصري محمد صلاح بتحقيق المنتخب وحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرا، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى لاعبي المنتخب المصري للتأهل الى كأس العالم القادم.

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فيما أشار فيتوريا الى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم ، ووعد فيتوريا الجمهور المصري بالتأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة امام منتخب جيبوتى.

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ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاة نظيره الجيبوتى ، والتي من المقرر اقامتها مساء غد الخميس في إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ٢٠٢٦.

وتعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لاول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات أفريقية وهو النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا .

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.