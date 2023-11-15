محلل سياسي: مصر لم تدخر جهدا لمساعدة وإنقاذ الشعب الفلسطيني.. فيديو

قال اللواء محمد أبو سمرة، المحلل السياسي، إن العدو الصهيوني لا يعرف الخجل ولا يعرف القيم والأخلاق.

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: العدو الصهيوني لا يعرف ولا يعترف بالقوانين الدولية، لافتا: الكيان الصهيوني لا يعترف بأي منظمة دولية سواء الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان.

وأشار: الكيان الصهيوني يعترف فقط بشريعة التوحش، وما يحدث في فلسطين الآن مشابهة لما كان يحدث في عصر هتلر، مؤكدا: " مصر لم توفر جهدا من أجل مساعدة وإنقاذ الشعب الفلسطيني، وما يقوله الاحتلال بشأن أن توقف المساعدات من الجانب المصري أمر ليس صحيحا على الإطلاق.

وعلق على قتل الاحتلال مسنا بدم بارد، قائلا: "العدو الصهيوني قام بإطلاق الرصاص الحي على جسد الحاج بشير حجي، البالغ من العمر 80 عاما وهو المسن الذي أجبره الاحتلال إلى السير مع أسرته ناحية الجنوب، حيث قصف بيته، وكان ينزح مشيا على رمال البحر، وبالتالي مات هذا الرجل وكل من كان معه من أطفال ونساء أسرته وأقاربه وجيرانه".