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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أجبرني على كدا | سيدة تقاضي نيمار لسبب مثير

نيمار
نيمار

يتعرض اللاعب نيمار لاتهام من سيدة كانت تعمل لديه في المنزل أثناء فترة اللعب في نادي باريس سان جيرمان وقبل الانتقال الى نادي الهلال السعودي.

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ويواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق نادي الهلال السعودي، أزمة جديدة تعود إلى فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، الذي انتقل منه إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

 

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن سيدة برازيلية تبلغ 35 عاما قدمت شكوى أمام محكمة العمل في باريس ضد نيمار دا سيلفا، لعدم حصولها على راتبها.

وتدعي السيدة، أنها كانت تعمل بشكل غير معلن في منزل نيمار بين يناير 2021 وأكتوبر 2022، وتطالب اللاعب بالحصول على 368 ألف يورو.

وقالت السيدة: إنها كانت تعمل 7 أيام في الأسبوع لدى نيمار، وبمعدل يصل إلى 60 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى إجبارها على العمل قبل أسبوعين من ولادة طفلها.

وأشارت السيدة، إلى أنها سبق أن هددت اللاعب البرازيلي بإحالة القضية إلى محكمة جنائية، خصوصا أنها لم تعد إلى عملها بعد الولادة.

 

نيمار باريس

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